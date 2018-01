Atriz Heather Locklear é internada após chamada de emergência

O departamento de polícia do Condado de Ventura, a oeste de Los Angeles, disse que os serviços de emergência atenderam uma ligação ao 911, vinda da casa de Locklear, e "determinaram que ela precisava ser levada ao hospital para receber atendimento médico."

Os representantes da atriz não responderam aos telefonemas para fazer comentários a respeito do incidente, mas os sites de celebridades TMZ e RadarOnline disseram que Heather, de 50 anos, pode ter misturado medicamentos com álcool.

Heather também apareceu na série de TV "Spin City". Ela tem um histórico de depressão e já passou um período em clínicas de reabilitação em 2008.

A atriz se casou com o astro do rock Tommy Lee e depois com Richie Sambora, nos anos 1990. Em 2007, ela começou a namorar o ator Jack Wagner, colega de "Melrose Place", mas o relacionamento terminou há dois meses.