Atriz Halle Berry dá à luz uma menina

A atriz americana Halle Berry, de 41 anos, deu à luz neste domingo, 16, a uma menina e se encontra em bom estado, confirmou seu representante à edição digital da revista especializada People. O modelo Gabriel Aubry, de 32 anos, é o pai do bebê, cujo nome não foi divulgado. Ambos se conheceram em Los Angeles (EUA) durante a rodagem de um anúncio da marca Versace, em novembro de 2005. A atriz, vencedora do Oscar por A Última Ceia, anunciou sua gravidez em setembro do ano passado, já com três meses. Durante esse tempo, Berry assegurou se sentir "fantástica" devido a sua dieta e a atividades que realizou como a ioga, a natação, e os levantamentos de pesos leves. "Atualmente tenho tanta alegria e energia que poderia continuar e continuar", comentou recentemente. "Quero estar grávida para sempre" assegurou.