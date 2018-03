Atriz Farrah Fawcett é internada em hospital de LA--mídia

A atriz de 62 anos, ex-estrela do seriado de tevê as "As Panteras", deu entrada no hospital na quinta-feira, de acordo com a revista People.

O site de notícias sobre celebridades Radaronline, que deu a informação em primeira mão, citou fontes dizendo que a atriz estaria inconsciente.

Farrah Fawcett foi diagnosticada com câncer anal em setembro de 2006. Quatro meses depois, ela se declarou livre do câncer, mas a doença voltou em maio de 2007.

A atriz foi à Alemanha para realizar um tratamento alternativo e documentou suas experiências, as quais compartilhou em um programa de tevê no início de 2008.

Nascida no Texas, Fawcett entrou para a fama como ícone de pôsteres pin-up. Em 1976, o produtor de tevê Aaron Spelling convidou Farrah para o elenco de "As Panteras", em que ela atuou como Jill Munroe, uma bronzeada e glamuorosa detetive de cabelos loiros.

Estrelando ao lado de Jaclyn Smith e Kate Jackson, Farrah Fawcett era a atração principal, mas ela desistiu da série antes do fim da primeira temporada. Após ser processada por quebra de contrato, ela fez algumas poucas aparições como convidada nos anos seguintes.

A atriz procurou minimizar a posição de símbolo sexual com papéis pesados nos anos 1980. Ela foi aplaudida por sua performance como uma sobrevivente da violência doméstica em 1984 na série "The Burning Bed", pela qual ganhou a primeira de suas três nomeações ao Emmy.

(Reportagem de Dean Goodman)