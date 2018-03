Atriz Evan Rachel Wood espera filho do ator Jamie Bell

"Graças a todos os seus bons desejos", disse Wood, de 25 anos, em sua conta no Twitter. "Estamos muito felizes. Eu vou ser mamãe!"

Momentos antes, Wood publicou uma foto do livro sobre gravidez "What to Expect When You're Expecting" ("O que Esperar Quando se está Esperando") em seu perfil na rede social.

Será o primeiro bebê de Wood e Bell, que se casaram em outubro.

Wood chegou ao estrelado em Hollywood graças a seus papéis em "O Lutador", de 2008, e "Aos Treze", de 2003. Ela foi indicada ao Emmy pela minissérie televisiva de 2011 "Mildred Pierce".

Bell, de 26 anos, ficou famoso como ator mirim em "Billy Elliot", sobre um bailarino crescendo numa cidade voltada à mineração de carvão no norte da Inglaterra. Ele ganhou um prêmio BAFTA pelo filme e depois apareceu em longas de aventura como "A Legião Perdida".

(Reportagem de Eric Kelsey)