Atriz Elizabeth Hurley fica noiva de ex-jogador de críquete

Hurley foi fotografada no sábado por jornais britânicos usando um anel de noivado, durante um torneio de golfe na Escócia, no qual Warne participava.

No mesmo dia, a atriz de 46 anos e o ex-atleta, de 42, agradeceram às felicitações pelo Twitter. No domingo, Warne contou que pediu Hurley em casamento "reservadamente", e que "foi muito romântico".

O casal namora discretamente desde o final de 2010, depois de Hurley se separar do empresário indiano do setor têxtil Arun Nayar, com quem ela passou quatro anos casada. O divórcio saiu em junho.

O relacionamento mais famoso da atriz, com o ator Hugh Grant, durou dez anos. Ela tem um filho do seu relacionamento com o produtor de cinema Steve Bing.

Warne, ex-astro internacional do críquete, é divorciado e tem três filhos.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)