Atriz e cineasta Norma Bengell está internada no Rio A atriz e cineasta Norma Bengell, de 78 anos, está internada no Hospital Rio Laranjeiras, no bairro das Laranjeiras, na zona sul do Rio. Vítima de câncer no pulmão direito, ela está no Centro de Tratamento Intensivo da unidade desde o último sábado, 05. A doença foi diagnosticada há cerca de seis meses.