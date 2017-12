Atriz e cantora Zezé Motta completa 70 anos

Premiada pela APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, Neusa Borges comentou certa vez as limitazções que atingem atores afrodescendentes, mesmo num país mestiço como o Brasil. "Se na novela tem papel de negra chique, quem faz é Zezé Motta. Se é pobre, sou eu." Isso remete à cena de Xica da Silva, de Cacás Diegues, de 1976, em que a escrava alforriada avança para a câmera com a carta que representa sua liberdade na mão. Ao fundo, a trilha de Jorge Benjor - Xica dá/Xica dá/Silva, a negra.

Zezé Motta completa nesta sexta-feira, 27, 70 anos. Mãe, avó, cantora, atriz. Em seu livro de memórias, que será lançado em agosto, Cacá Diegues lembra que o início da filmagem de Xica da Silva estava chegando e ele ainda não tinha a atriz. No livro de Joaquim Felício dos Santos, ele descreve Xica como mulher sem atrativos, de nenhuma beleza, mas Cacá nunca acreditou nisso. Como, se fosse assim, ela teria seduzido o contratador de diamantes João Fernandes a ponto de ele fazer de Xica a rainha do arraial do Tijuco?

Foi Nelson Motta quem lembrou o diretor de uma atriz, cantora e dançarina que eles haviam visto numa montagem de Godspell, o musical. Cacá imediatamente deu-se conta de que sua busca havia terminado. Tinha a sua Xica, mas ainda foi preciso convencer o produtor Jarbas Barbosa. Não foi preciso esperar pelo sucesso nacional e internacional do filme para confirmar como Cacá estava certo. Maria José Motta de Oliveira nasceu em Campos dos Goytacazes em 27 de junho de 1944. Tinha dois anos quando a família se mudou para o Rio. Frequentou a escolas de teatro do tablado e estreou em 1967 - pouca gente se lembra - num papel de Roda Viva, de Chico Buarque. Fez depois Arena Canta Zumbi e outras peças, incluindo Godspell, em 1974.

Antes de Xica das Silva havia aparecido em Vai Trabalhar, Vagabundo, de Hugo Carvana. Depois fez Anjos das Noite, de Wilson Barros; Tieta do Agreste e Orfeu, de novo com Cacá. Atuou em novelas (Corpo a Corpo, A Próxima Vítima, Porto dos Milagres, Renascer). Em 1996, 20 anos depois de protagonizar o filme, fez a mãe de Xica no remake da novela.

Na música. A carreira de cantora começou em São Paulo, em 1971. Gravou três discos entre 1975 e 79, mais três nos anos 1980. Seguiu gravando pelas décadas seguintes - em 2011, foi o CD Negra Melodia. Não é só uma atriz completa, que canta, dança, faz humor e drama, tudo com alta competência. É cidadã e participa de discussões sobre a presença dos negros na dramaturgia e na sociedade brasileiras.