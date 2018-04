Atriz e cantora Selma Reis morre aos 55 anos

A atriz e cantora Selma Reis, de 55 anos, morreu na manhã deste sábado, 19, no Hospital São José, em Teresópolis, região serrana do Rio.

Selma tinha câncer e estava internada há 15 dias. Como atriz, participou de novelas e minisséries da TV Globo como "Caminho das Índias", "Páginas da vida", "Presença de Anita" e "Chiquinha Gonzaga".

Selma Reis gravou dez discos, o último deles, "Sagrado", em 2007. Em 2003, lançou "Vozes", show gravado ao vivo com Cauby Peixoto, no Teatro Rival, no centro do Rio. Formada em Comunicação, Selma, que nasceu em São Gonçalo (região metropolitana), estudou música e técnica vocal em Paris. Em Londres, gravou o disco "Selma Reis", em 1993. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro da atriz e cantora. (Luciana Nunes Leal)