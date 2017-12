Atriz Debbie Reynolds recebe prêmio pelo conjunto da obra

Reynolds, de 82 anos, será agraciada na cerimônia anual de premiação da entidade em janeiro por suas conquistas como atriz, cantora, dançarina e por suas iniciativas na preservação de filmes históricos, declarou o sindicato.

Mãe da também atriz Carrie Fisher, Reynolds ainda será homenageada por seu trabalho humanitário, que inclui uma instituição de caridade para ajudar a combater o estigma das doenças mentais que ela cofundou em 1955.

“Seu espírito generoso e seus desempenhos inesquecíveis divertiram públicos de todo o mundo, despertando emoções que vão das lágrimas ao riso e vice-versa”, disse Ken Howard, presidente do sindicato SAG-AFTRA, que inclui artistas de rádio e TV, em um comunicado.

Reynolds, conhecida por sua aparência vigorosa, atuou ao lado de alguns dos maiores protagonistas masculinos dos anos 1950 e 1960, como Gene Kelly, Frank Sinatra, Tony Curtis e Fred Astaire.

A versátil artista foi indicada ao Oscar de melhor atriz em 1964 pelo musical "A Inconquistável Molly Brown", pela famosa canção "Tammy”, do filme "A Flor do Pântano", de 1957, e uma indicação ao Tony, o Oscar do teatro norte-americano, pela remontagem do musical "Irene", de 1973.

Descoberta aos 16 anos em um concurso de beleza, Reynolds continuou trabalhando na década atual e, recentemente, interpretou a mãe do pianista Liberace ao lado de Michael Douglas na cinebiografia "Behind the Candelabra", do diretor Steven Soderbergh.

(Reportagem de Eric Kelsey)