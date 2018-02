Atriz de 'Weeds' adota criança africana, diz 'People'

A atriz americana Mary-Louise Parker, da série Weeds, adotou uma criança africana, informou nesta terça-feira, 18, o site da revista People. Segundo o veículo, a atriz, de 47 anos e que já é mãe, tem agora uma filha. O site diz ainda que ambas foram vistas no último fim de semana em Los Angeles, antes da cerimônia do Emmy Awards. No domingo, Parker concorreu a dois prêmios naquele que é considerado o Oscar da TV americana: um de melhor atriz em série cômica, por sua atuação na série Weeds, e outro de melhor atriz em minissérie ou filme para a TV, por seu papel na produção The Robber Bride. Em 2004, a intérprete já tinha ganhado o Emmy de melhor coadjuvante em minissérie por sua atuação em Angels in America. A atriz já tem um filho, Will, de 3 anos, fruto de sua relação com o ator Billy Crudup, de quem ela separou antes mesmo de o bebê nascer. No momento, Marie-Louse está no elenco do filme The Assassination of Jesse James, com Brad Pitt, recém-premiado no Festival de Cinema de Veneza.