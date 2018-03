Atriz de 'Thriller' recebe US$ 55 mil A atriz Ola Ray, que estrelou o videoclipe de Thriller ao lado de Michael Jackson, em novembro de 1982, finalmente entrou em acordo e encerrou o processo que movia contra o espólio do cantor, segundo informou o site de celebridades TMZ. Ola deu entrada em um processo judicial contra o cantor em maio de 2009, apenas um mês antes da morte de Michael, alegando que não havia recebido valor justo pelo trabalho no clipe. A atriz recebeu US$ 55 mil da herança do cantor e seu advogado, US$ 20 mil. O diretor de Thriller, John Landis, também processou o espólio e, após acordo com a produtora de Jackson, recebeu pouco mais que Ola.