Atriz de 'The O.C.' é internada para observação psiquiátrica

O programa de fofocas na TV "Access Hollywood" disse que Barton, de 23 anos, foi internada no Centro Médico Cedars-Sinai na quarta-feira depois de ser detida pela polícia por razões psiquiátricas.

O porta-voz da atriz disse que Mischa Barton "foi transferida em segurança para tratamento médico para o qual continua internada, atendendo às recomendações de seu médico". Ele se negou a maiores informações.

O "Access Hollywood" citou uma fonte não identificada como tendo dito que Barton foi detida pela polícia sob a seção 5150 do Código de Bem-Estar e Instituições da Califórnia e levada ao Cedars-Sinai. A popstar Britney Spears também foi detida duas vezes sob o mesmo dispositivo em 2008, fase durante a qual mostrou-se publicamente perturbada.

Nascida em Londres e criada em Nova York, Mischa Barton ficou conhecida no seriado teen "The O.C.", no papel de uma socialite problemática. Mas seu personagem morreu no final da terceira temporada, em 2006, e o seriado foi cancelado no ano seguinte. Desde então a atriz apareceu em várias produções de pouca divulgação.

No ano passado ela se admitiu culpada de dirigir embriagada em Los Angeles e foi sentenciada a três anos de liberdade condicional. Em 2007, foi hospitalizada por curto período, segundo seu porta-voz por ter apresentado reação negativa a medicamentos.

(Reportagem de Dean Goodman)