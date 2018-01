Atriz de 'Sex and The City' se une a organização contra câncer

Cynthia Nixon, a Miranda da famosa série televisiva Sex and the City, comunicou que se submeteu a uma operação para retirar um câncer de mama há dois anos, e que agora será embaixatriz da organização Susan G. Komen For The Cure, que combate a doença. A personagem de Cynthia Nixon na série também teve câncer de mama. A atriz de 42 anos irá dividir suas experiências em uma série de vídeos para a internet junto à organização. Cynthia, que poderá ser vista nas telas de cinema na versão em película do seriado (que deve estrear dia 11 de junho no Brasil), removeu um tumor nos seios e fez radiação por seis semanas e meia há dois anos. "Minha mãe sobreviveu ao câncer de mama. Eu sabia que corria um risco maior, e por isso tomei precauções especiais", disse Cynthia ao canal ABC. Ela também explicou que a sua decisão de manter a doença em segredo teve o intuito de poder se tratar longe da atenção da imprensa. "Não queria paparazzi me seguindo até o hospital", concluiu.