Atriz de 'Revelação' é cotada para 'Tropa de Elite 2'

Tainá também aguarda a exibição dos três episódios que participou em "A Liga" - mais uma atração da Cuatro Cabezas, a mesma produtora do CQC, que estreia em 2010 na Band. "Gravei, adorei e fiquei orgulhosa de ter participado. Agora é esperar para ver o resultado." "A Liga" vai mostrar versões de um mesmo fato jornalístico.

A resposta dos testes que fez para "Tropa de Elite 2" ainda não saiu e Tainá guarda o assunto a sete chaves. É que o principal interesse da atriz hoje é justamente construir uma carreira sólida no cinema. Tainá começou a atuar na tela grande em "Cão sem Dono" (2007). Recentemente, rodou dois curtas que estão em processo de montagem, "Descalça" e "Em Uma Noite Escura As Rosas São Amarelas". Além disso, atua em "Plastic City", longa do cineasta chinês Yu Likwai, que estreia em dezembro.

"Meu interesse não está só em atuar. Pretendo trabalhar como produtora, roteirista e o que for preciso para contar minhas próprias histórias." Ao lado da atriz Paula Braun, Tainá mantém a produtora Milagre Filmes.

O teatro, pelo qual a artista se diz tão apaixonada, tem ficado de lado. "Minha relação com ele já está virando um amor platônico. Feliz vai ser o dia em que ele olhar para mim e der uma piscadinha", brinca. Na TV, Tainá se diz "aberta a trabalhos", mas não tem contrato com nenhuma emissora no momento. Sua última aparição foi na criticada "Revelação", a primeira trama assinada por Íris Abravanel, mulher de Silvio Santos, no SBT. Sobre o papel, Tainá se limita a dizer que foi uma "experiência boa". As informações são do Jornal da Tarde.