Atriz de 'My Name Is Earl' leva melhor coadjuvante em comédia

A atriz Jamie Pressly, a Joy Turner da série "My Name Is Earl", ganhou, na cerimônia do 59º Emmy Awards, o prêmio de melhor coadjuvante do ano na categoria comédia. Veja também: Confira os ganhadores do Emmy Awards Cerimônia do Emmy investe no ecologicamente correto Locke de 'Lost' ganha Emmy de ator coadjuvante Haden Church ganha como coadjuvante em minissérie ou filme Atriz de 'Grey's Anatomy' bate candidatas de 'Família Soprano' Robert Duvall é o melhor ator em minissérie ou telefilme Melhor direção é o primeiro prêmio para 'Família Soprano' 'Bury My Heart at Wounded Knee' ganha melhor filme Helen Mirren leva mais um Emmy de melhor atriz em minissérie 'Ugly Betty' ganha o Emmy de melhor direção em comédia Spader ganha como ator dramático por 'Justiça sem Limites' 'Família Soprano' e '30 Rock' ganham como melhores seriados As outras indicadas eram: Conchata Ferrell (como Berta/"Two and a Half Men"), Jenna Fischer (Pam Beesly/"The Office"), Elizabeth Perkins (Celia Hodes/"Weeds"), Holland Taylor (Evelyn Harper/"Two and a Half Men") e Vanessa Williams (Wilhelmina Slater/"Ugly Betty"). No ano passado, a vencedora do prêmio foi Megan Mullally, a Karen da já extinta "Will & Grace".