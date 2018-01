Atriz de Desperate Housewives foi vítima de abusos sexuais A protagonista da série de televisão Desperate Housewives, Teri Hatcher, revelou hoje que, em sua infância, um familiar a abusava sexualmente. As declarações inéditas da atriz, de 41 anos, estarão em entrevista na próxima edição da revista Vanity Fair. Teri afirma que os abusos começaram quando ela tinha 5 anos, e eram cometidos pelo seu tio Richard Hayes Stone, marido da irmã de sua mãe. Apesar de ter mantido o fato em segredo, até mesmo dos pais, em 2002 ela colaborou com a Promotoria ao depor contra Richard para ajudar em sua condenação por pedofilia. Teri colaborou com o promotor do condado de Santa Clara (Califórnia) depois uma menor, abusada por seu tio, se suicidou. Após seu testemunho no caso, Richard se declarou culpado e foi condenado a 14 anos de prisão. "Ainda que não tenha sido meu caso, estava relacionado com o crime cometido contra mim, e me fez sentir tranqüila", admite a atriz na entrevista. Teri Hatcher fez fama na década de 90 como a protagonista da série Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman. Atualmente protagoniza a série de sucesso norte-americana Desperate Housewives, da ABC, exibida no Brasil pelo canal pago Sony. Na série, Teri é uma mãe solteira que procura um namorado.