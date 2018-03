Atriz de ´Desperate Housewives´ casa-se em igreja em Paris Eva Longoria, a estrela do seriado de TV Desperate Housewives que interpreta Gabrielle, e o jogador de basquete da NBA Tony Parker casaram-se pela segunda vez neste sábado, 7, numa igreja em Paris, um dia depois do casamento civil. Pela lei francesa, o casamento civil deve ser sempre separado. Centenas de fãs que foram ao local se decepcionaram, já que guardas os mantiveram bem afastados da igreja do século XII, em frente ao Museu do Louvre. Nenhum detalhe foi divulgado a respeito do serviço religioso de 30 minutos. Do lado de fora, o único sinal de que a cerimônia havia acabado foi dado pela chegada dos ônibus vermelhos que levariam familiares e amigos até a festa do casamento, preparada numa casa do século XVII, uma das mais espetaculares e com aluguel mais caro da França, nos arredores de Paris. Entre os convidados estavam os colegas de Longoria na série de TV Teri Hatcher e Felicity Huffman, o ator Jamie Foxx, o cantor Lionel Richie e o casal de Hollywood Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones. Jogadores do time de Parker na NBA, o atual campeão, San Antonio Spurs, também eram esperados, além de outras estrelas do esporte, como o jogador de futebol francês Thierry Henry. O casamento civil de Parker, 25 anos, que nasceu na Bélgica e cresceu na França, e Longoria, de 32, nascida no Texas, Estados Unidos, não teve maiores pompas e ocorreu também em Paris, na última sexta. O principal evento se dá neste sábado. Segundo os jornais, os jardins do local da festa de casamento da atriz e do atleta terá 2.000 velas. Planeja-se também um show pirotécnico. Neste sábado, muitos casais pelo mundo também se casam, por acreditar que a data de 07/07/07 lhes trará sorte e felicidade. (Colaborou Crispian Balmer)