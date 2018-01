Atriz da série 'House of Cards' Elizabeth Norment morre aos 61 anos

A atriz morreu em 13 de outubro no Centro de Câncer Memorial Sloan Kettering, em Nova York, de acordo com relatos da mídia. Não há outros detalhes disponíveis.

"Todos de 'House of Cards' ficaram profundamente tristes com a morte de Elizabeth. Ela era uma atriz talentosa, uma alma calorosa e uma boa amiga para todos nós", disse o criador da série, Beau Willimon, em um comunicado.

Elizabeth interpretava Nancy Kaufberger, a secretária fiel do personagem de Kevin Spacey, na série vencedora do Emmy sobre um político cruel da Carolina do Sul.

Ela participou de muitas séries de televisão, incluindo "Blue Bloods", "Law and Order" e "Plantão Médico", bem como filmes como "Runaway" e "A Dama de Vermelho".

A atriz nasceu em Washington DC e estudou na Universidade de Yale.

(Reportagem de Patricia Reaney)