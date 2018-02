Atriz Cleo Pires é internada com infecção pulmonar

A atriz Cleo Pires, de 26 anos, foi internada nesse sábado, 10, na Clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, com infecção pulmonar, segundo informações da assessoria do hospital. Ela recebeu alta na tarde desta segunda-feira. Devido a infecção, Cleo, que integra o elenco de Caminho das Índias, não compareceu à festa de apresentação da nova novela das 21 horas, da TV Globo. Filha de Glória Pires e Fábio Junior, ela iniciou sua carreira na minissérie Memorial de Maria Moura (1994), quando interpretou a protagonista. (atualizado às 16h32 para acréscimo de informação)