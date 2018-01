Atriz Claudia Jimenez recebe alta no Rio

A atriz Claudia Jimenez, de 51 anos, teve alta do Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na zona sul do Rio, no início da tarde desta terça, 12. Ela foi internada ontem de manhã após sentir fortes dores abdominais.

A atriz realizou exames de ressonância magnética e tomografia, mas os resultados não foram divulgados pelo hospital.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 10 anos, a atriz sofreu um enfarte. Em julho de 2008, Claudia Jimenez passou por uma cirurgia para retirada do útero no mesmo hospital.