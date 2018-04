Atriz chinesa supera Oprah Winfrey em seguidores de microblog

O site de internet mais popular da China, "Sina.com", coroa nesta sexta-feira, 28, Yao Chen como a rainha do microblog e atribui seu êxito à sinceridade da atriz "que expressa seus verdadeiros sentimentos como se estivesse falando com um velho amigo".

Com este marco, Yao desbanca Oprah e seus 4,94 milhões de seguidores no Twitter como a décima microblogger mais popular do planeta, em uma lista liderada por Lady Gaga e Justin Bieber, segundo o ranking da web californiana, Twitaholic.

"Obrigada a todos por prestar tanta atenção em mim!", assinalou a atriz em seu serviço de Weibo ao superar os 5 milhões, nesta sexta-feira.

A atriz nasceu em 1979 em Fujian (leste do país) e é famosa por sua participação em séries de TV nacionais e por protagonizar o último filme de Feng Xiaogang, o diretor mais bem sucedido na República Popular.

Como o Twitter, com 200 milhões de seguidores no mundo todo, está censurado pelo regime comunista, o Weibo já supera os 50 milhões de contas no maior mercado do mundo por número de usuários, com mais de 450 milhões de internautas chineses segundo os últimos números oficiais.

O recorde do microblog de Yao antecipa inclusive o fenômeno da internet local, o jovem escritor e corredor de rali Han Han, cujo blog soma 4 milhões de admiradores e é considerado um dos endereços mais promissores do país.

Segundo o ranking da empresa de internet Asiadigitalmpa, Yao é também a primeira microblogger que atinge à lista do "Top 10" mundial numa rede que não seja o Twitter.

Weibo registrou no primeiro minuto de 2011 um total de 157.542 acessos, ou seja, 2.625 por segundo.

O Centro de Informação da internet da China afirma que em 2010 a rede local registrou 73,3 milhões de novos usuários, por isso que o país asiático segue liderando o setor mundial de internet com 457 milhões, equivalentes a um terço de sua população.

A porcentagem de inscritos nas redes de microblog é de 13,8%, equivalente a 53,11 milhões, segundo a mesma fonte.