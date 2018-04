Atriz Catalina Sandino Moreno troca drogas por nudez

A atriz colombiana Catalina Sandino Moreno, 26 anos, ficou famosa engolindo cápsulas de heroína em "Maria Cheia de Graça", mas optou por uma abordagem mais descontraída em seu papel mais recente no cinema - tirando a roupa. Apesar de ter recebido uma indicação ao Oscar 2005 por seu primeiro papel no cinema, o de "mula" de traficantes de drogas, Sandino Moreno se manteve longe do convencional em Hollywood. Essa tendência continua com seu papel de jovem cantora de espírito libertário em "The Hottest State". A atriz disse que optou pelo papel "simplesmente para me divertir". O filme, que mostra a alegria e a dor do primeiro amor, estréia nesta sexta-feira nas grandes cidades dos Estados Unidos. "Eu quis apenas ir ao set sem precisar ir a um matadouro ou engolir pelotas de drogas", disse à Reuters em entrevista, referindo-se às visitas que fez a matadouros para trabalhar em "Nação Fast Food". Ela admite que teve dificuldade em encarar a idéia de tirar a roupa para as cenas de sexo em "The Hottest State", até ter uma idéia "inovadora" para quem trabalha em Hollywood: ser ela mesma. "Não sou perfeita, mas gosto disso", falou, indicando suas coxas. "Percebi que cada vez que você vê um filme em que a garota tira a roupa, ela é perfeita, é uma modelo, e isso não é verdade. Não é real." A obsessão do cinema pela beleza e por atrizes magras atingiu a atriz em cheio quando ela foi ao Festival de Cinema de Cannes no ano passado e precisou de um vestido. "Eles só tinham tamanhos de modelo: 2 ou 4 (em tamanhos dos EUA), e eu sou tamanho 6. Mas não acho que eu esteja acima do peso. Simplesmente nunca serei magrela assim." Em "The Hottest State", ela representa uma cantora e compositora chamada Sarah, que é o primeiro amor de William, de 20 anos (Mark Webber). O ator e diretor Ethan Hawke adaptou o filme a partir de seu próprio romance homônimo. A atriz dublou as canções e disse que uma carreira musical não está em seus planos. "Acho que preciso ser boa em uma coisa, aprender esse ofício", disse Sandino Moreno, que recentemente concluiu as filmagens de "Love in the Time of Cholera" (O amor no tempo do cólera), que chegará aos cinemas em novembro. "Não vou lançar perfumes e não vou começar a cantar."