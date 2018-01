Atriz Carrie Fisher é internada após crise bipolar

O vídeo veio de um show de Fisher a bordo de um cruzeiro no Caribe na semana passada, segundo o site de celebridade TMZ, que postou o clipe.

O clipe mostra Fisher, de 56 anos, cantando "Skylark" e "Bridge Over Troubled Waters", às vezes parecendo lutar para se lembrar das letras. Fisher também parece usar papel para limpar o cãozinho que divide o palco com ela, e então enfiar o papel em uma almofada atrás dela.

"Houve um incidente médico relacionado ao transtorno bipolar de Carrie Fisher", disse a porta-voz Carol Marshall em comunicado. "Ela esteve brevemente no hospital para ajustar sua medicação e está se sentindo muito melhor agora".

A atriz já discutiu anteriormente sua luta contra o transtorno bipolar. E em sua biografia "Wishful Drinking", de 2009, ela também descreve seu alcoolismo e abuso de drogas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fisher é a filha das estrelas de Hollywood Debbie Reynolds e Eddie Fisher e, além de estrelar nos primeiros três filmes de "Guerra nas Estrelas", escreveu o romance best-seller "Postcards from the Edge", sobre uma atriz se recuperando do vício em drogas. Ela escreveu o roteiro para uma adaptação cinematográfica em 1990.

Nos últimos anos participou da comédia de animação "Family Guy" e também de vários outros programas de televisão.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)