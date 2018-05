Atriz britânica Elizabeth Hurley se divorcia do marido

O divórcio foi concedido ao casal por um juiz distrital no tribunal superior da família em Londres, segundo a Press Association.

Hurley, de 46 anos, se casou com o herdeiro do setor têxtil no castelo de Sudeley, no oeste da Inglaterra, em 2007, e realizou uma cerimônia tradicional hindu em Jodhpur, na Índia.

Hurley namorou o ator britânico Hugh Grant por mais de uma década, e tem um filho de seu relacionamento com o produtor de cinema Steve Bing.

(Reportagem de Mike Collett-White)