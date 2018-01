Atriz Ashlee Simpson está noiva do baixista do Fall Out Boy A cantora Ashlee Simpson e seu namorado Pete Wentz, baixista da banda Fall Out Boy, ficaram noivos, anunciou na quinta-feira a porta-voz da cantora. Os dois, que namoram desde 2006, postaram um comunicado no site de relacionamentos friendsorenemies.com em que dizem "estamos emocionados e felizes por compartilhar com vocês que ficamos noivos". "Consideramos esse assunto algo muito particular, mas queríamos que vocês tomassem conhecimento diretamente de nós", disseram. Ashlee Simpson tem 23 anos e é a irmã mais jovem da cantora e atriz Jessica Simpson. Ela criou uma carreira própria como cantora e atriz. Ashlee teve um papel no seriado de TV "Seventh Heaven" e gravou álbuns, entre os quais seu trabalho de estréia, "Autobiography", de 2004. Pete Wentz, 28 anos, ajudou a fundar a banda de pop punk Fall Out Boy em 2001. O grupo, do qual ele também é o letrista, construiu uma base de fãs fiéis com álbuns que incluem "From Under the Cork Tree", de 2005.