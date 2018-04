Atriz Anne Francis, de 'Planeta Proibido', morre aos 80 anos

Francis morreu de complicações de um câncer pancreático numa casa de repouso em Santa Bárbara, depois de ser diagnosticada com câncer de pulmão em 2007, afirmou ao jornal sua filha Jane Uemura.

A atriz, nascida em Nova York, ficou mais conhecida por seus papéis no clássico de 1956 "Planeta Proibido", com Leslie Nielsen e Walter Pidgeon, assim como uma detetive particular na série de televisão dos anos 1960 "Honey West", que lhe rendeu um Globo de Ouro.

Ela também estrelou ou foi atriz coadjuvante em filmes como "Sementes da Violência", "Uma Garota Genial" e "De Caniço e Samburá", porém mais tarde apareceu mais em programas de televisão.

(Reportagem de Christine Kearney)