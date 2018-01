Atriz Angelina Jolie promete educação para iraquianos A atriz e ativista Angelina Jolie pediu à comunidade internacional nesta terça-feira que lide com a educação de crianças iraquianas com maior prioridade. "A melhor forma de curar crianças de um trauma causado por conflitos é mantendo-as focadas em seu futuro", disse Jolie ao Conselho de Relações internacionais. Jolie, que visitou o Iraque em agosto, e outros ativistas humanitários discutiram como ajudar as crianças iraquianas a recuperarem um certo senso de normalidade e estabilidade através da educação. A escola para crianças refugiadas é frequentemente alvo de violência e tensões políticas, disse Gene Sperling, conselheiro econômico do ex-presidente Bill Clinton que lidera a Education Partnership for Children of Conflict com Angelina Jolie. "Toda criança tem o direito a educação e conflitos não são motivos para ignorar este fato", disse Jolie. A atriz Hollywodiana visitou mais de 20 pontos de tensões humanitárias, incluindo o Iraque e Darfur, desde que se tornou uma embaixador da boa vontade da ONU em 2001. (Reportagem de Ayesha Rascoe)