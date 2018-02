Atribuída nova obra a Rembrandt

O quadro Tobias and His Wife que até hoje era atribuído a um aluno de Rembrandt (1606-1669), foi identificado como sendo de autoria do pintor holandês. O museu Boijmans Van Beuningen, de Roterdã, anunciou a descoberta ontem. O trabalho de identificação foi feito pelo historiador da arte Ernst van de Wetering, considerado um dos maiores especialistas em obras de Rembrandt. O quadro pertence à fundação Willem van der Vorm e está emprestado ao museu Boijmans Van Beuningen desde 1972. Segundo um porta-voz da instituição, o valor estimado da obra é de 8 milhões e será exposta já a partir de amanhã com outras obras do pintor holandês. / AFP