Atrações para iniciar bem 2012

11H15 NA CULTURA

Brasil, 1960. Direção de Watson

Macedo, com Eliana, Herval Rossano.

Porta-bandeira de escola de samba sonha entrar para o café-society. O tributo da Atlântida à construção de Brasília. Reprise, preto e branco, 107 min.

Transformers

15H05 NA GLOBO

(Transformers). EUA, 2007. Direção de Michael Bay, com Shia Labeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Jon Voight.

Primeiro da série com Shia Labeouf como adolescente que compra carro velho e ele vira robô que lança o herói no centro de um épico combate para salvar a Terra. Grande diversão, foi seguido de Transormers 2, 3... Reprise, colorido, 144 min.

Lawrence da Arábia

19 H NA BAND

(Lawrence of Arabia). Inglaterra, 1962. Direção de David Lean, com Peter O'Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins, Omar Sharif.

Épico intimista vencedor de vários Oscars, incluindo filme e direção. O'Toole faz o papel que Albert Finney recusou e brilha como inglês que une as tribos do deserto no começo do século 20. Reprise, colorido, 242 min.

Missão Impossível 3

22H50 NA GLOBO

(Mission: Impossible III). EUA/Alemanha, 2006. Direção de JJ Abrams,

com Tom Cruise, Ving Rhames, Billy Cudrup, Michelle Monagham. Philip Seymour Hoffman.

O terceiro filme da série tem um grande vilão (Philip Seymour Hoffman), mas o melhor é a humanização do herói. Ethan Hunt (Tom Cruise) luta para resgatar sua amada, que vai reaparecer em Protocolo Fantasma, nos cinemas. Veja os dois, são ótimos. Reprise, colorido, 126 min.

Tangos, o Exilio de Gardel

23 H NA TV BRASIL

(Tangos, el Exilio de Gardel). Argentina, 1985. Direção de Fernando Solanas, com Marie Laforêt, Philippe Léonard, Miguel Ángel Sola.

A obra-prima de Fernando Solanas, com trilha de Astor Piazzolla. Uma história de exílio, sobre argentino que, em Paris, sonha com a volta a Buenos Aires. Inédito, colorido, 120 min.

Irresistível Paixão

23H15 NA RECORD

(Out of Sight). EUA, 1998. Direção de Steven Soderbergh, com George Clooney, Jennifer Lopez, Ving Rhames.

O criminoso George Clooney se

envolve com a advogada Jennifer Lopez. Atraente como romance, carece de adrenalina como thriller. Reprise, colorido, 122 min.

Pequena Miss Sunshine

1 H NA GLOBO

(Little Miss Sunshine). EUA, 2006. Direção de Jonathan Dayton e Valerie Faris, com Abigail Breslin, Greg Kinnear, Alan Arkin, Toni Collette, Steve Carell.

Menina sonha ser miss, sua família cai na estrada e os conflitos explodem. Um regalo. Oscar de coadjuvante para Alan Arkin, como o avô. Reprise, colorido, 101 min.

Um Convidado Bem Trapalhão

1H45 NA BANDEIRANTES

(The Party). EUA, 1968. Direção de Blake Edwards, com Peter Sellers, Claudine Longet.

Penetra destroi festa em Hollywood. Simplesmente genial. Reprise, colorido, 95 min.