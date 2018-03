Atração da Festa do Peão de Barretos abre inscrições

A 24.ª edição do concurso Violeira Rose Abrão, uma das atrações mais tradicionais da Festa do Peão de Barretos, está com as inscrições abertas até o dia 15. A grande final vai ocorrer no dia 5 de agosto. Podem participar compositores profissionais e amadores. É necessário que a letra e a melodia da música sejam inéditas e no estilo raiz. Os interessados devem enviar uma fita cassete, MD ou CD com a música gravada e uma cópia da letra com o nome e endereço dos intérpretes e compositores para Parque do Peão (Rod. Brigadeiro Faria Lima, km 428) ou enviadas para a Caixa Postal 36 - CEP 14780-050, Barretos-SP. Mais informações pelo tel. (17) 3321-0000.