ATORES ESCOLHEM ARGO COMO MELHOR DO ANO

Em sua 19.ª edição, o prêmio SAG, concedido domingo pelo Sindicato dos Atores dos EUA, confirmou o filme Argo como grande favorito ao Oscar, em 24 de fevereiro, no lugar de Lincoln. A premiação, em Los Angeles, também reconheceu Modern Family e Downtown Abbey como os melhores da TV.

Argo, dirigido e protagonizado por Ben Affleck, ainda triunfou no sábado, no 24.º prêmio PGA, do Sindicato dos Produtores de Cinema norte-americano. Entretanto, os atores do filme, sobre crise dos EUA com o Irã, não ganharam em nenhuma categoria individual do SAG. Lincoln, nesse sentido, foi mais lembrado, com vitórias para Daniel Day-Lewis e Tommy Lee Jones, respectivamente, como melhor ator e ator coadjuvante.

Na ocasião, Jennifer Lawrence foi premiada como melhor atriz por sua atuação em O Lado Bom da Vida. Sua maior concorrente era Jessica Chastain (A Hora Mais Escura). Ambas venceram, recentemente, os prêmios de protagonistas em comédia e drama no Globo de Ouro. Já o troféu a Anne Hathaway foi o único concedido a Os Miseráveis, escolhida como melhor atriz coadjuvante.

Em televisão, a atriz colombiana Sofía Vergara teve de repartir, pelo terceiro ano, o prêmio com o elenco do seriado de comédia Modern Family, não sendo escolhida individualmente por sua interpretação cômica. A categoria foi vencida por Tina Fey, de 30 Rock. Alec Baldwin, do mesmo seriado, levou sua sétima estatueta como melhor ator de comédia.

Contra todos os prognósticos, Downtown Abbey transformou-se no grande premiado como seriado dramático de TV de 2012, desbancando o favorito Homeland e títulos como Mad Men, Boardwalk Empire e Breaking Bad, cujo protagonista, Bryan Cranston, foi o único ator a ter premiação dupla pelo SAG. Ele se destacou ao vencer como melhor intérprete de série dramática (Breaking Bad), por seu papel como o professor de química Walter White, que deixa as salas de aula para dedicar-se ao narcotráfico, e por fazer parte do elenco de Argo, ganhador do prêmio de melhor filme pelo SAG.

Já Claire Danes conseguiu a única estatueta de Homeland, premiada como melhor atriz dramática de televisão. Também os atores Kevin Costner e Julianne Moore levaram prêmios anteontem, respectivamente, por seu personagem na minissérie Hatfields & McCoys, e pela interpretação de Sarah Palin no telefilme Game Change, sobre as eleições presidenciais nos EUA em 2008.

A 19.ª edição do prêmio marcou a primeira entrega de troféus como produto da fusão do Screen Actors Guild (SAG) e da American Federation of Television and Radio Artists (AFTRA). A cerimônia ainda homenageou atores mortos em 2012 e celebrou a carreira de Dick Van Dyke, de 87 anos.