Atores e comediantes falam sobre a perda de Chico Anysio

O humorista Chico Anysio faleceu nesta sexta-feira, 23, no Rio de Janeiro, após uma parada cardiorrespiratória, mas deixa um legado inegável. A Rádio Estadão ESPN ouviu humoristas, personalidades e críticos que destacaram a importância do trabalho do ator, com uma carreira marcada por personagens inesquecíveis, mas também suas qualidades como ser humano.

O comediante Ary Toledo, destaca a generosidade de Chico Anysio e diz que ele será "eternamente uma referência". Toledo revela que é difícil apontar um personagem preferido. "Ele fazia mais de 200 personagens e todos eles com a mesma graça, a mesma convicção, o mesmo realismo."

Seguindo Lúcio Mauro Filho, "Chico deixa uma cratera no audiovisual brasileiro". O ator lembra que o comediante foi responsável por lançar muitos nomes conhecidos pelo público como Cláudia Rodrigues, Heloísa Perissé e Maria Clara Gueiros.

Abalado, o comediante Orlando Drummond, famoso como o Sr. Peru, da Escolinha do Professor Raimundo, destaca os mais de 60 anos de amizade de ambos e contou que foi por acaso que foi chamado para interpretá-lo.

A atriz Laura Cardoso acredita que Chico Anysio fará falta para os novatos e também para os veteranos. "Eu fui apaixonada pelo Chico. Eu assistia a tudo o que o Chico fazia. Chico é um ícone."

O jornalista e crítico musical de O Estado de S.Paulo, Jotabê Medeiros, destaca a sofisticação como ator de Chico que é "muito particular, baseada numa escola bem própria, sem imitação dos grandes humoristas da escola mundial. Ele fez sua própria escola".