Atores de 'Paraíso' formam dupla e vão lançar CD

Almir Sater, irmão de Rodrigo, faz uma participação no CD, assim como Sérgio Reis. Tanto Rodrigo quanto Yassír já tocaram com Almir pelo centro-sul do País, mas o encontro na música foi concretizado mesmo na novela. Durante as primeiras audições de "Paraíso", os dois não tinham lá muita intimidade - e ainda competiam pelo mesmo papel.

Yassír, que já era ator, chegou à Globo para colocar em prática o seu dom de violeiro. Já Rodrigo, que nunca havia feito TV, aproveitou o espaço para divulgar seu trabalho na música. Os dois disputavam o personagem Camilo, mas nenhum deles levou o papel, que acabou nas mãos do cantor e ator estreante em novelas Daniel.

Mesmo assim, conseguiram espaço na trama. ?O Benedito nos deixou livre e só pediu para cantarmos de verdade. A dupla rendeu e investimos na parceria?, conta Yassir. A ajuda da TV realmente tem sido boa. Mesmo antes do lançamento do CD, a dupla já está com todos os finais de semana reservados para shows até metade de 2010. As informações são do Jornal da Tarde.