Atores cubanos fogem para os EUA Os dois atores cubanos que desapareceram na última semana nos EUA, onde foram apresentar o filme La Noche, dirigido por Lucy Molloy, no Festival de Tribeca, em Nova York, pediram asilo aos EUA. Anailín de La Rúa e Javier Núñez Florían, ambos de 20 anos, revelaram, em entrevista à televisão americana, que passaram uma semana "assustados", em Miami, na casa de um tio da atriz. O ator Javier Núñez ganhou o prêmio de melhor intérprete no festival e namora Anailín, que conheceu no processo de seleção de atores para o filme. Ele conta a história de dois irmãos que compartilham o sonho de viver nos EUA. / EFE