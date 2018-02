Atores Ashton Kutcher e Demi Moore oficializam divórcio

O fim do casamento de oito anos ocorreu na terça-feira na Corte Superior de Los Angeles, com os dois atores concordando em não pagar pensão alimentícia conjugal.

Em março, Demi, de 51 anos, pediu ao tribunal que Kutcher lhe concedesse um apoio financeiro, algo incomum para uma das mulheres que mais faturou em Hollywood na década de 1990.

Kutcher, que atua na série de televisão "Two and a Half Men", entrou com pedido de divórcio em dezembro de 2012, após mais de um ano de separação. Ele citou diferenças irreconciliáveis ??com a atriz.

O ator de 35 anos foi o mais bem pago da televisão norte-americana nos últimos dois anos, recebendo estimados 24 milhões de dólares por ano, segundo a revista Forbes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Demi começou a namorar Kutcher poucos anos depois de sua separação do então marido, o ator Bruce Willis, quando Kutcher era um jovem astro no seriado "That'70s Show".

A relação tornou-se alvo dos tabloides por causa da diferença de idade de 16 anos entre eles, que se casaram em setembro de 2005, em Los Angeles.

Demi e Kutcher se separaram em novembro de 2011, após seis anos de casamento, depois que uma mulher de San Diego disse ter tido um breve relacionamento com o ator.

Kutcher está atualmente namorando sua ex-colega de "That '70s Show" Mila Kunis.

(Reportagem de Eric Kelsey)