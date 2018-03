Ator Wagner Moura canta com sua banda em São Paulo O som é uma mistura de rock com brega. Mas há pitadas de sertanejo, forró e até metal. O resultado final não é lá grande coisa, mas a banda Sua Mãe atrai a atenção da mídia porque traz nos vocais o ator baiano Wagner Moura. Amanhã, o ator fará apresentação única, às 23h, no Studio SP, com ingressos custando R$40. A banda é composta pelos amigos de infância de Moura: Gabriel (guitarra), Leco (baterista), Serjão (baixo), Ede (guitarra base), Tangre (teclado) e Claudinho (violão). O grupo ganhou destaque recentemente ao fazer apresentações no Prêmio Moda Brasil, gravado no Teatro Municipal de São Paulo e transmitido pelo canal Multishow. ?Queremos gravar um disco. Não é apenas uma brincadeira e não somos marinheiros de primeira viagem?, diz Claudio da Cruz David, o Claudinho. No repertório estarão canções ?dor-de-cotovelo? como Na Hora do Adeus, sucesso na voz de Reginaldo Rossi, Vou Tirar Você Desse Lugar, de Odair José, e O Côncavo e o Convexo, de Erasmo e Roberto Carlos. No entanto, a banda também tocará composições próprias, como as músicas Clóvis e Não me Bata de Novo Com Essa Corrente, de autoria de Wagner Moura. Já a balada sertaneja Menina Malcriada, de Gabriel Carvalho e Claudinho, traz versos como ?Não durma aí, não / Venha pro quarto, travesseiro e colchão / não seja uma menina tão malcriada / que dorme na sala. As composições estão no CD demo The Very Best of The Greatest Hits of Sua Mãe. ?Não tenho nenhuma explicação original para o nome da banda. Surgiu de uma brincadeira adolescente de ficar falando da mãe do outro.? As informações são do Jornal da Tarde.