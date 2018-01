Ator Vince Vaughn se casa em cerimônia discreta

O ator de Hollywood Vince Vaughn não era um penetra num casamento de sábado: ele era o noivo.

Segundo a revista People, Vaughn se casou com sua namorada de dois anos, Kyla Weber, em uma pequena cerimônia privada em Chicago, sua cidade natal.

Um representante do ator, que participou do filme Penetras Bons de Bico em 2005, disse à revista que Vaughn, 39 anos, pediu em casamento Kyla Weber, uma corretora de imóveis de 31 anos, no último Dia dos Namorados.

É o primeiro casamento para ambos Vaughn e Weber. Vaughn, que também tem em seu repertório filmes como Fred Klaus e Surpresas do Amor, já foi namorado de Jennifer Aniston, com quem atuou em Separados pelo Casamento.