Ator Tom Sizemore é detido por caso de drogas

Sizemore, conhecido por papéis militares em filmes como "O Resgate do Soldado Ryan" e "Falcão Negro em Perigo", foi inicialmente levado à delegacia depois que moradores disseram ter ouvido tiros no bairro de Mount Olympus, nas colinas de Hollwyood.

Ele teve de pagar uma fiança de 25 mil dólares depois que os agentes descobriram que havia um mandado contra ele emitido na localidade de Bakersfield, no centro da Califórnia. As autoridades não deram mais detalhes.

Outro homem, descrito pelo site de celebridades TMZ como amigo de Sizemore, foi detido por posse de drogas, segundo a polícia.

Há anos Sizemore entra e sai do sistema carcerário da Califórnia por causa do envolvimento com drogas. Em 2005, ele admitiu ter usado uma prótese peniana para falsificar um teste de urina.

Recentemente, ele fez uma aparição no papel de uma personalidade de Hollwyood que usa drogas, no novo drama policial da NBC "Southland", Ele também interpretou um detetive na série de TV paga "Crash", derivada do filme homônimo vencedor do Oscar.