Ator Tom Sizemore é detido em Los Angeles

O ator de "O Resgate do Soldado Ryan" participa atualmente do seriado "Hawaii Five-O", numa tentativa de retomar sua carreira após problemas com drogas - motivo de uma investigação à qual foi submetido.

Os agentes não encontraram drogas com ele, mas descobriram que havia um mandato de prisão contra o ator pelo fato de ele ter faltado a uma audiência judicial em agosto, relacionada a uma detenção por lesão corporal em 2009.

A luta de Seizemore, de 49 anos, contra as drogas foi mostrada em 2010 no programa de TV "Celebrity Rehab".

Ele foi liberado na manhã de terça-feira após pagar fiança de 26 mil dólares, segundo a polícia. O ator disse ao site TMZ que o mandado de prisão deveu-se a um erro burocrático na contagem das horas prestadas em serviço comunitário, conforme previa a decisão judicial relativa ao processo de 2009.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Jill Serjeant)