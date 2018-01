Ator Steve Martin é pai pela primeira vez, aos 67 anos

Martin e sua segunda esposa, Anne Stringfield, de 41 anos, "são novos pais e recentemente tiveram um filho", disse uma porta-voz do ator na quarta-feira.

A porta-voz não deu mais detalhes, incluindo o sexo da criança ou a data de nascimento. Mas o New York Post citou fontes não identificadas dizendo que o bebê nasceu em dezembro.

O multi-talentoso Martin, cuja carreira como escritor e artista remonta a mais de 45 anos, interpretou um pai em filmes como "O Tiro que Não Saiu pela Culatra", "Doze é Demais" e "O Pai da Noiva".

Martin, que já apresentou a cerimônia do Oscar três vezes, casou-se com Stringfield, uma ex-escritora da revista New Yorker, em 2007. Seu casamento de oito anos com a atriz britânica Victoria Tennant terminou em divórcio em 1994.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Eric Kelsey)