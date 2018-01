Ator Stephen Fry tira folga do Twitter para escrever livro

O ator britânico Stephen Fry, conhecido entusiasta do Twitter, disse a fãs que acompanham suas reflexões no site de microblogging que vai deixar de tuitar por algum tempo para escrever um livro.

Num "discurso de despedida" feito em seu site na Internet, www.stephenfry.com, o ator disse que pretende desligar-se de suas comunicações multimídia no Twitter, blogs e sites para escrever uma sequência de sua autobiografia "Moab Is My Washpot".

"Preciso entregar um livro a minha editora até o final de abril, senão terei que pagar com minha alma e meus testículos", escreveu Fry.

Conhecido especialmente pelo papel de Melchett no seriado cômico "Blackadder", com Rowan Atkinson ("Mr. Bean"), e pelo de Jeeves em "Jeeves and Wooster" (com Hugh Laurie), Fry disse que conhece algumas pessoas que ficarão aliviadas por saber que ele parou de tuitar, e também outras que se desesperarão com sua ausência.

Mas ele disse que precisa estar livre de distrações para poder escrever.

"Preciso de paz, paz total, uma agenda vazia e zero distrações", escreveu ele. "Ingresso em uma espécie de reclusão eremita na qual há apenas eu, um teclado e abundância de xícaras de café, tudo isso em uma sala cujas cortinas são fechadas para evitar a entrada de luz."

(Reportagem de Paul Casciato)