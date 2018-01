Ator Stephen Fry quebra braço em filmagem no Amazonas

O conhecido ator britânico Stephen Fry quebrou o braço depois de uma queda enquanto filmava um programa sobre ecologia no Brasil. O ator de 50 anos estava participando das gravações da série Last Chance to See (Última Chance para Ver, em tradução livre) para a BBC, que mostra as espécies ameaçadas de extinção do mundo. Fry estava em Tefé, no Amazonas, para filmar a libertação de um peixe-boi de volta ao rio. Segundo um porta-voz da BBC, Fry recebeu atendimento em um hospital local e depois foi aos Estados Unidos para mais tratamentos. Depois o ator voltaria para a Grã-Bretanha. "Infelizmente Stephen Fry quebrou o braço direito depois de escorregar enquanto filmava no Brasil para uma nova série da BBC, Last Chance do See", disse o porta-voz. Stephen Fry trabalhou em filmes como Wilde, em 1997, sobre a vida do escritor Oscar Wilde, Assassinato em Gosford Park (2001) e V de Vingança (2005). Fry também foi o narrador no filme O Guia do Mochileiro das Galáxias (2005). Ele foi citado em uma música que foi título de um álbum - Por Onde Andará Stephen Fry? - do cantor e compositor Zeca Baleiro, lançado em 1997. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.