Ator Shia LaBeouf sofre pequena lesão durante filmagem

O ator Shia LaBeouf foi parar em um hospital depois de sofrer uma pequena lesão na cabeça, depois que uma acrobacia deu errado enquanto ele filmava em Dakota do Norte, informou sua agente nesta quarta-feira, 24.

O ator de 29 anos, que estrelou os filmes Transformers e atuou com Brad Pitt no drama da Segunda Guerra Mundial Corações de Ferro, deve retomar as filmagens ainda esta semana.

"Shia LaBeouf sofreu ferimentos mínimos na noite passada no set de seu filme atual, 'American Honey'", declarou a agente Melissa Kates. "A produção procurou atendimento médico e Shia recebeu pontos na mão e numa lesão na cabeça."

LaBeouf também passou por uma cirurgia em 2008 em sua mão depois de se machucar em um acidente de carro.