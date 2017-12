Ator Shia Labeouf é indiciado por conduta desordeira e assédio

LaBeouf, 28 anos, foi indiciado por cinco acusações numa pequena e lotada sala de audiências do Tribunal Comunitário de Midtown, em Manhattan, Nova York, depois de ser preso na quinta-feira à noite.

Ele foi acusado por dois delitos de conduta desordeira, um de transgressão, outro de transgressão criminosa e outro de assédio em segundo grau.

Quando o ator, com aparência de desarrumado, deixava a corte sozinho usando uma camiseta azul brilhante e calças folgadas, foi cercado por fotógrafos e repórteres que o aguardavam.

LaBeouf foi detido dentro do Studio 54, em Nova York, durante uma apresentação do musical "Cabaret", depois de perturbar a performance e usar linguagem obscena. Segundo a polícia, ele se tornou briguento quando os guardas da segurança lhe pediram que deixasse o local. A polícia foi chamada e ele foi preso e retirado do prédio.

(Reportagem de Victoria Cavaliere)