Ator Shia LaBeouf, de 'Indiana Jones', é preso nos EUA O astro de "Indiana Jones" Shia LaBeouf foi preso, suspeito de dirigir embriagado, depois de um acidente de carro no qual ele ficou ferido, informou uma autoridade policial no domingo. LaBeouf bateu em outro veículo às 3h da manhã de domingo em Hollywood, disse o xerife do condado de Los Angeles, Scott Wolf. "Ele feriu a cabeça, o joelho e a mão e foi hospitalizado", disse. Wolf afirmou ainda que LaBeouf foi fichado por dirigir sob a influência (do álcool). O passageiro que estava no carro de LaBeouf e o motorista do outro veículo tiveram ferimentos leves, informou Wold, sem divulgar a identidade deles. O acidente aconteceu quando LaBeouf virou à esqueda à frente do outro carro. Na batida, o carro dele capotou, segundo Wolf. LaBeouf, protegido do diretor Steven Spielberg, faz parte do elenco de "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal". Ele também foi preso em novembro, numa loja da Walgreeen Co, em Chicago, por se recusar a sair da farmácia mesmo depois de vários pedidos dos seguranças do local. A acusação por esse incidente foi retirada. Os agentes do ator não comentaram o acidente de Hollywood. (Reportagem de Anupreeta Das)