Ator Sérgio Viotti não teve morte cerebral, diz hospital

O ator Sérgio Viotti, de 82 anos, continua internado em estado grave no Hospital Samaritano, zona oeste de São Paulo, na tarde deste domingo, 3. Porém, diferentemente do que havia sido divulgado, Viotti não teve morte cerebral. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o ator sofreu um ataque cardíaco há 15 dias, quando deu entrada no hospital e foi posto em coma induzido para a realização de uma cirurgia de emergência.

A médica que analisou o ator neste domingo disse que ele mantém os sinais vitais e que "apesar de grave, sua situação é estável". Um novo boletim dever ser divulgado na segunda-feira, 4. O último trabalho de Sérgio Viotti na televisão ocorreu em 2007, na novela "Duas Caras", na TV Globo, interpretando, em participação especial, Manuel de Andrade Couto, pai de Célia Mara, personagem da atriz Renata Sorrah.