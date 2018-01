Ator Sam Shepard morre aos 73 anos

O ator e escritor estadunidense Sam Shepard morreu, aos 73 anos, na última quinta-feira, 27 de julho, por complicações de esclerose lateral amiotrófica. A informação, porém, só foi confirmada por um porta-voz da família ao jornal The New York Times nesta segunda-feira, 31. A AFP tentou contatar o agente do ator, que não quis fazer comentários.

Shepard foi nomeado a um Oscar de ator coadjuvante em 1984 por Os Eleitos e venceu também um prêmio Pulitzer de melhor obra teatral por Burried Child.

Um dos últimos trabalhos do ator foi na série Bloodline, da Netflix. O ator teve dois filhos com a atriz Jessica Lange, com quem foi casado entre 1982 e 2009.