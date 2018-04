Ator Ryan O'Neal conduz funeral de Farrah Fawcett

O'Neal, o companheiro de muito tempo da estrela de "As Panteras", foi um dos que carregaram o caixão e discursou na catedral católica Nossa Senhora de Los Angeles.

Redmond O'Neal, filho de 24 anos do ator de "Love Story, Uma História de Amor" com Fawcett, teve uma breve permissão para sair da cadeia, onde ele está preso por acusação de posse de drogas, para participar do funeral.

A companheira de "As Panteras" a estrela Kate Jackson, ex-modelo da Cheryl Tiegs, e a ex-mulher de Rod Stewart, Alana Stewart, também estiveram entre os que participaram do enterro. O médico Lawrence Piro, que tratou de Fawcett em Los Angeles, fez uma homenagem com Stewart.

O caixão de Fawcett foi levado à igreja enquanto um quarteto de músicos tocavam "Amazing Grace" e a canção de amor de Irving Berlin, "Always", de acordo com o programa.

Do lado de fora da igreja no centro de Los Angeles, dezenas de fãs observavam enquanto o caixão de Fawcett era levado para dentro, coberto com flores amarelas que pareciam refletir o sorriso iluminado e o cabelo dourado da atriz.

Fawcett morreu em um hospital de Los Angeles na quinta-feira com O'Neal e Stewart ao seu lado após uma longa luta para combater um câncer no reto e depois no fígado.

Assistindo da rua, Karla Dishon, de 47 anos, disse à Reuters do lado de fora da igreja que ela tinha vindo para homenagear Fawcett -- uma estrela cujo estilo de cabelo a fã copiou quando era adolescente, como milhões de outras ao redor do mundo.

"Todas as meninas fizeram -- ondulado, bonito, de surfista, cabelo de menina da Califórnia", disse Dishon. "Ela é um ícone e era uma mulher muito bonita, acho que é muito ruim termos perdido ela tão cedo."