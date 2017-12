Ator Russell Crowe se prepara para ser batizado O ator Russell Crowe pretende ser batizado --aos 43 anos de idade. O ator premiado com o Oscar, cuja imagem de bad boy sempre precedeu sobre qualquer possível lado espiritual, disse à revista Men's Journal que pretende ser batizado numa capela bizantina que mandou construir em sua propriedade rural na Austrália para se casar com a cantora e atriz australiana Danielle Spencer em 2003. Crowe disse que seus dois filhos, Charlie, de 3 anos, e Tennyson, de 1, foram batizados na capela. "Andei pensando há pouco --se eu acho importante batizar meus filhos, por que não eu mesmo?", disse Crowe em entrevista à edição de dezembro da revista. "Eu gostaria de fazer isso este ano." "Existe algo muito maior que move a todos nós. Estou disposto a ter fé." Crowe, que no momento é o astro de "American Gangster", afirmou que a capela é a coisa mais extravagante que já comprou. "Eu precisava convencer Danielle de que ela não precisaria viajar a Roma para ter o casamento com o qual ela sempre sonhou, porque eu vi toda a papelada que seria necessária para isso. Então tive que administrar a decepção dela", declarou. "A capela é consagrada e tudo o mais. E nós a usamos o tempo todo." Russell Crowe já deu manchetes pelo comportamento de bad boy. Em 2005 ele se confessou culpado de atirar um telefone defeituoso contra um funcionário de um hotel. Mas será que a reputação de criador de problemas é injustificada? "Veja bem, sou alguém que chama um negro de negro. Não nego isso", disse ele. "Mas minha intenção, por falta de uma palavra melhor, é uma certa pureza."