Ator Robin Williams precisa de cirurgia, diz agente O ator e comediante Robin Williams precisa de uma cirurgia cardíaca e precisou cancelar o restante das apresentações de seu show solo Armas de Autodestruição (Weapons of Self-Destruction, em inglês), disse ontem Diane Rosen, sua agente. De acordo com ela, o ator, de 57 anos, precisa trocar uma válvula da aorta. Não foi divulgado se o comediante foi hospitalizado ou onde ele está. "Eu estou tão comovido com o apoio de todos e com os bons votos", afirmou o ator, em comunicado. "Esta temporada tem sido de muito divertimento e eu não posso esperar para voltar à estrada após uma pequena regulagem." Robin Williams já estava na Flórida quando cancelou quatro apresentações no Estado, no início desta semana, depois de ter sentido falta de ar. Desde setembro ele está em temporada por 80 cidades, que deve ser retomada no outono (boreal), disse sua agente. Os ingressos dos espetáculos cancelados serão honrados assim que novas datas forem agendadas. As pessoas também podem entrar em contado com os locais de apresentação para receber o dinheiro de volta.